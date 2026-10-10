Faridabad News: दिल्ली में प्रदर्शन में जाने से पहले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत नौ नजरबंद
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:32 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने जा रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खोकियाका समेत नौ लोगों को पुलिस ने एहतियातन नजरबंद कर दिया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया।
राजेंद्र सिंह खोकियाका शनिवार सुबह अपने निवास से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम उनके घर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। खोकियाका ने पुलिस की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि नजरबंदी के कारण वह अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर सके। इसी तरह रनियाला खुर्द निवासी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े एडवोकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन, आलीमेव निवासी सीजेपी समर्थक जावेद और आदिल को भी नजरबंद किया गया। इसके अलावा स्यारोली निवासी सीजेपी समर्थक बॉबी तेवतिया, लोकेश डागर, राहुल डागर और सुनील डागर को भी दिल्ली जाने से रोक दिया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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हथीन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने जा रहे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खोकियाका समेत नौ लोगों को पुलिस ने एहतियातन नजरबंद कर दिया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया।
राजेंद्र सिंह खोकियाका शनिवार सुबह अपने निवास से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम उनके घर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। खोकियाका ने पुलिस की कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि नजरबंदी के कारण वह अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर सके। इसी तरह रनियाला खुर्द निवासी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े एडवोकेट मोहम्मद अजहरुद्दीन, आलीमेव निवासी सीजेपी समर्थक जावेद और आदिल को भी नजरबंद किया गया। इसके अलावा स्यारोली निवासी सीजेपी समर्थक बॉबी तेवतिया, लोकेश डागर, राहुल डागर और सुनील डागर को भी दिल्ली जाने से रोक दिया गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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