Faridabad News: निखिल नागर ने खेली शतकीय पारी

विज्ञापन

फरीदाबाद। फर्स्ट एकलव्य अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट में रावल क्रिकेट एकेडमी ने डीडी स्पोर्ट्स एकेडमी को 186 रन से हराया। रावल क्रिकेट एकेडमी ने 35 ओवर में पांच विकेट पर 293 रन बनाए। कबीर लंबा ने 57 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि निखिल नागर ने 72 गेंदों में 104 रन की शतकीय पारी खेली। जवाब में डीडी स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम 28.4 ओवर में 107 रन पर सिमट गई। रावल की ओर से वंश कुमार और आयुष ने तीन-तीन विकेट लिए। 104 रन बनाने वाले निखिल नागर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद