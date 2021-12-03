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Faridabad News: वाहन की टक्कर से अखबार विक्रेता घायल

Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:26 AM IST
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Newspaper vendor injured after being hit by a vehicle
फरीदाबाद। बाटा पुल पर स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अखबार विक्रेता अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। घायल की पहचान सेक्टर-23 निवासी त्रिभुवन के रूप में हुई है। त्रिभुवन अखबार वितरण के लिए घर से निकले थे। बाटा पुल पर स्ट्रीट लाइट बंद होने से अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नगर निगम से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक कराने की मांग की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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