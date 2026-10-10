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Faridabad News: प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर 1.04 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड निकला पड़ोसी

Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 10:52 PM IST
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Neighbor turns out to be the mastermind behind the robbery where a property dealer was held hostage.
जमीन बिकने और घर में नकदी रखे होने की जानकारी बदमाशों को दी थी
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। फतेहपुर तगा गांव में प्रॉपर्टी डीलर के घर से 1.04 करोड़ की डकैती के मामले में अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पीड़ित का पड़ोसी साहुन खान भी शामिल है।
पुलिस के मुताबिक, साहुन ने जमीन बिकने और घर में बड़ी रकम रखे होने की जानकारी अपने परिचितों को दी थी। पुलिस ने साहुन को फरीदाबाद से, जबकि अन्य 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के समथला से गिरफ्तार किया। अदालत ने चारों आरोपियों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों की पहचान फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा निवासी साहुन खान (38), अमरोहा जिले के गांव मढ़ेपुर निवासी हैदर अली उर्फ इमामुद्दीन (28), गांव डिडौली निवासी मोहम्मद आरिफ (32) और गांव फतेहपुर माफी निवासी मोसीब आलम (30) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, साहुन इस वारदात का मास्टरमाइंड और पीड़ित का पड़ोसी है।
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सहायक पुलिस आयुक्त अपराध-2 वरुण कुमार दहिया ने खुलासे में बताया कि मुख्य आरोपी साहुन खान पीड़ित अब्दुल का पड़ोसी है। साहुन को अच्छी तरह पता था कि अब्दुल कदीम ने अपनी जमीन बेची है और रजिस्ट्री कराने के लिए नकदी घर पर रखी गई है। लालच में आकर साहुन ने अपने परिचित लियाकत (जो पहले भी डकैती की वारदातों में शामिल रहा है) से संपर्क किया और उसे पूरी जानकारी दी। योजना के तहत लियाकत ने अपने अन्य साथियों को जोड़ा। घटना वाले दिन शाम के समय आरोपी साहुन ने दो बदमाशों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर पीड़ित के घर के आसपास के इलाकों और वहां आने-जाने वाले सभी रास्तों की बारीकी से रेकी करवाई थी, ताकि भागने में कोई परेशानी न हो। योजना के मुताबिक, लियाकत के कहने पर सात आरोपी निजाम, तयूब, रिहान, सलीम, हैदर अली, आरिफ और मोसीब गाड़ी में सवार होकर फतेहपुर तगा गांव पहुंचे। गत 25-26 सितंबर की दरमियानी रात करीब दो बजे सभी आरोपी पीड़ित के घर के बाहर पहुंचे। इनमें से पांच बदमाश घर के अंदर घुसे, जबकि दो आरोपी गाड़ी लेकर थोड़ा दूर निगरानी के लिए खड़े हो गए।
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वारदात के बाद महाराष्ट्र भागे थे आरोपी
डकैती की इस वारदात के बाद आरोपी बेहद चालाकी से फरीदाबाद से भागकर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में छुप गए थे, ताकि पुलिस की पकड़ से बच सकें। हालांकि, अपराध शाखा सेक्टर-30 की तकनीकी सर्विलांस और खुफिया टीम ने जाल बिछाकर आखिरकार चार आरोपियों को दबोच लिया। फतेहपुर तगा निवासी पूर्व सरपंच और प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 25 सितंबर को ही अपने पुराने मकान से नए मकान में सामान शिफ्ट किया था। चूंकि 26 सितंबर को उन्हें जमीन की कई रजिस्ट्रियां करानी थीं, इसलिए घर में मोटी रकम रखी थी। रात करीब 2:10 बजे 4-5 नकाबपोश बदमाश घर के अंदर घुस आए। एसीपी वरुण कुमार दहिया ने बताया कि गिरफ्तार सभी चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान इनसे लूटी गई रकम की बरामदगी, वांछित चल रहे अन्य साथियों (जैसे लियाकत और अन्य) की धरपकड़ और डकैती में प्रयुक्त हथियारों व वाहनों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
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