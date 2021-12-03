Faridabad News: घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी

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फरीदाबाद। भूपानी थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। महेंद्र धर दूबे ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो नवंबर को रात करीब 10 बजे घर के बाहर आकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। उन्होंने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने पांच नवंबर को भूपानी थाने में शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद