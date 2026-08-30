Faridabad News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मां-बेटे घायल

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हादसे के सात दिन बाद 30 अगस्त को बेटे की शिकायत पर थाना डबुआ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पर्वतीय कॉलोनी निवासी राहुल भारद्वाज ने पुलिस को बताया कि 23 अगस्त को शाम करीब 7:30 बजे वह अपनी मां मंजू शर्मा (51) के साथ मोटरसाइकिल से सैनिक कॉलोनी में अपने ताऊ के घर जा रहा था। वह बाइक चला रहा था और मां पीछे बैठी थीं। सेंट जोन्स स्कूल के पास सामने से तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हादसे के बाद मौके से उक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। 24 अगस्त को अस्पताल से मंजू की चिकित्सकीय रिपोर्ट मिली, जिसमें सिर में अंदरूनी चोट की आशंका में न्यूरो सर्जरी की राय लेने की बात कही गई थी। संवाद

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फरीदाबाद। सैनिक कॉलोनी में तेज रफ्तार बाइक सवार ने मां-बेटे की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठी महिला के सिर में गंभीर चोट लगी। महिला को उपचार के लिए ईएसआईसी अस्पताल एनआईटी-3 में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे अभी बयान देने के लिए अनफिट बताया है।