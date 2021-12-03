संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव बहवलपुर में नाबालिग चालक ने दो साल के बच्चे को कार से टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर मारने के बाद उसने बच्चे के ऊपर कार चढ़ा दी और मौके से भाग गया। इस हादसे में बच्चे के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आया है।बच्चे के नाक, कान और मुंह से खून निकलने के साथ ही शरीर पर भी कई चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए सेक्टर-62 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे के पिता रवि कुमार के अनुसार, 18 नवंबर को शाम करीब चार बजे उनका बेटा परमजीत बड़े भाई के साथ सरकारी स्कूल में खेलने गया था। इसी दौरान लापरवाही से कार चला रहे नाबालिग नक्स ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। बच्चा बयान देने की स्थिति में नहीं था। डॉक्टरों ने चिकित्सा रिपोर्ट में बच्चे को सिर की जांच के लिए सीटी स्कैन और छाती व पेट के एक्सरे सहित अन्य जांच कराने की सलाह दी थी। पिता की शिकायत और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 20 नवंबर को कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाबालिग चालक की पहचान नक्स के रूप में हुई है।