Faridabad News: सौर ऊर्जा से जगमगाएगा मेयर आवास

विज्ञापन

फरीदाबाद। वार्ड-31 के सेक्टर-16ए स्थित मेयर का आवास अब सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। बिजली की बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने सकारात्मक पहल की है। मेयर के आवास की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से 4.87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सोलर प्लांट लगने से आवास में बिजली की खपत कम होगी और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो