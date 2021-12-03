फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Mayor's residence to be illuminated by solar energy

Faridabad News: सौर ऊर्जा से जगमगाएगा मेयर आवास

Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Mayor's residence to be illuminated by solar energy
फरीदाबाद। वार्ड-31 के सेक्टर-16ए स्थित मेयर का आवास अब सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। बिजली की बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने सकारात्मक पहल की है। मेयर के आवास की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से 4.87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सोलर प्लांट लगने से आवास में बिजली की खपत कम होगी और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed