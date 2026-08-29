Faridabad News: सोसाइटियों में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:43 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। जन्माष्टमी में अब पांच दिन का समय रह गया है। इसे लेकर शहर की विभिन्न सोसाइटियों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोसाइटी प्रबंधन और आरडब्ल्यूए की ओर से पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए बैठकें कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
पीयूष हाइट्स सोसाइटी की संयुक्त सचिव राजेश्री ने बताया कि सोसाइटी में भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाने, मंदिरों और आयोजन स्थल को सजाने की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर बच्चों के लिए राधा-कृष्ण की वेशभूषा प्रतियोगिता, मटकी फोड़ कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। रात में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने की तैयारी है। संवाद
विज्ञापन
पीयूष हाइट्स सोसाइटी की संयुक्त सचिव राजेश्री ने बताया कि सोसाइटी में भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाने, मंदिरों और आयोजन स्थल को सजाने की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर बच्चों के लिए राधा-कृष्ण की वेशभूषा प्रतियोगिता, मटकी फोड़ कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है। रात में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सोसाइटी के सभी आयु वर्ग के लोगों को शामिल करने की तैयारी है। संवाद
विज्ञापन