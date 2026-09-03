Faridabad News: जैकब ने स्लेज हैमर को हराया

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फरीदाबाद। स्लेज हैमर क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को खेले गए मुकाबले में स्लेज हैमर क्रिकेट अकादमी ने गुलाब क्रिकेट अकादमी को नौ रनों से हरा दिया। 40 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को आई स्लेज हैमर ने छह विकेट पर 224 रनों का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से ओपनर स्टीव जैकब ने 100 रनों की पारी खेली जबकि तन्मय ने 26 रनों का योगदान दिया। गुलाब अकादमी के लिए कणव ने दो और मयंक ने एक विकेट लिया। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुलाब की टीम सात विकेट पर 215 रन ही बना सकी। टीम के लिए कणव रावत ने 98 और प्रणवजीत ने 67 रनों की पारी खेली। स्लेज हैमर के लिए प्रशांत ने तीन विकेट झटके जबकि साहिर, अंश और समर को एक-एक विकेट मिला। स्टीव जैकब को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

संवाद न्यूज एजेंसी