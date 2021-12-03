Faridabad News: बाल संसद में गूंजे पर्यावरण और साइबर सुरक्षा के मुद्दे

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समयपुर के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदपुर में आयोजित प्रतियोगिता में समयपुर और फरीदपुर विद्यालय की टीमों के बीच रोचक मुकाबला हुआ।जानकारी के अनुसार, दोनों विद्यालयों की 50-50 विद्यार्थियों की टीम ने करीब एक घंटे तक संसद की कार्यवाही का जीवंत मंचन किया। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य सांसदों की भूमिका निभाते हुए सवाल-जवाब और तीखी बहस के जरिए वास्तविक संसद जैसा माहौल बनाया। इस दौरान पर्यावरण सुरक्षा, लिंग समानता, स्वच्छता और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। विद्यार्थियों ने अपने अभिनय और तर्कों के माध्यम से इन विषयों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। निर्णायक मंडल में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता नंदकिशोर, देवेंद्र कुमार, निरंजन और क्रांति कुमारी शामिल रहे। निर्णायकों के अंकों के आधार पर समयपुर विद्यालय को विजेता घोषित किया गया। अब समयपुर विद्यालय की टीम मंडल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन डायट प्राचार्य बसंत कुमार के मार्गदर्शन में डायट पाली फरीदाबाद की ओर से जलवत सिंह और सुषमा कुमारी ने कराया।