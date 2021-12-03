Faridabad News: पुनरीक्षण कार्य समयसीमा में पूरा करने के निर्देश
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
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फरीदाबाद।
जिले में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान मिशन मोड में जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ब्यूरो
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जिले में एसआईआर के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान मिशन मोड में जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 28 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ब्यूरो