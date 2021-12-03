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फरीदाबाद। सेक्टर-58 स्थित रेक्सीन बनाने वाली कंपनी में काम करते समय लिफ्ट की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के जमुनीपुरवा कॉलोनी निवासी विपिन कुमार के रूप में हुई है। वह राजीव कॉलोनी में अपने बहनोई के पास रहता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, विपिन कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम करता था। बृहस्पतिवार शाम करीब 5:00 बजे वह सामान लिफ्ट में लोड कर तीसरी मंजिल पर ले जा रहा था। बताया गया है कि मंजिल पर पहुंचने के दौरान लिफ्ट के ठहरने वाले स्थान पर लगे एंगल से उसका सिर टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी कर्मचारियों ने उसे लिफ्ट से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी