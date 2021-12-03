Faridabad News: नो एंट्री के बावजूद शहर में घुस रहे भारी वाहन

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नियम तोड़ने पर 11 वाहन जब्तसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में सुबह-शाम व्यस्त समय में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री की हुई है। इसके बावजूद भारी वाहन शहर के प्रतिबंधित रूटों पर चल रहे हैं। इससे ट्रैफिक रेंग रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक 7,385 वाहनों के चालान किए हैं।सुबह स्कूल और कार्यालय जाने का समय हो या शाम को घर लौटने का वक्त, शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव पहले ही बढ़ा रहता है। इसी दौरान भारी वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए नो एंट्री लागू की गई है। फरीदाबाद में भारी मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 7 से 10:30 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक नो एंट्री रहती है। इसके बावजूद नियम तोड़कर शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री का मकसद शहर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करना है, ताकि प्रतिबंधित समय में यातायात का दबाव न बढ़े।माहवार आंकड़ों के अनुसार, मई में सबसे अधिक 1,018 चालान किए गए। जनवरी में 576, फरवरी में 626, मार्च में 813, अप्रैल में 879, जून में 987, जुलाई में 918, अगस्त में 851 और सितंबर में 717 चालान हुए। यानी नौ माह में हर महीने नो एंट्री तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई दर्ज की गई। नो एंट्री के उल्लंघन में सामान्य तौर पर चालान किया जाता है। मामले की स्थिति के अनुसार वाहन को जब्त भी किया जाता है। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक नौ माह की कार्रवाई में अब तक 11 वाहन जब्त किए गए हैं। ट्रैफिक थाना एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि नो एंट्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।