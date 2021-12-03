4 दिसंबर तक चलेगा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा, लाभार्थियों को मिलेंगे दो हजार रुपये, बिना चीरा और टांके के होती है प्रक्रियासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला नागरिक अस्पताल में अब तक पुरुष नसबंदी के तीन सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य पुरुषों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना और नसबंदी को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि पुरुष नसबंदी कराने वाले लाभार्थियों को सरकार की ओर से दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश श्योकंद ने बताया कि पखवाड़े के दौरान पुरुषों को परिवार नियोजन के स्थायी विकल्प के रूप में नसबंदी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता गतिविधियों पर भी जोर दिया जा रहा है।