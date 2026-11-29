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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर झगड़े के पांच मामले सामने आए हैं। शराब ठेकों, मुख्य सड़क, चौक और यूनिवर्सिटी गेट के पास भिड़ रहे 12 लोगों को पुलिस ने मौके पर काबू किया। इनमें लक्कड़पुर और एमवीएन चौक पर चार-चार, मानव रचना यूनिवर्सिटी के गेट पर दो और चंदीला चौक पर दो लोग झगड़ते मिले। पुलिस ने सभी के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं।पुलिस के अनुसार, 27 नवंबर की रात चंदीला चौक पर शराब ठेके के पास पर्वतीय कॉलोनी निवासी दिनेश और नंगला एन्क्लेव निवासी सोनू आपस में झगड़ रहे थे। बीपीटीपी थाना पुलिस ने दोनों को मौके से काबू कर लिया। 28 नवंबर की रात लक्कड़पुर में शराब ठेके के सामने चार लोग भिड़ गए। झगड़े से जाम लग रहा था और राहगीरों को परेशानी हो रही थी। सूरजकुंड थाना पुलिस ने दिल्ली के संगम विहार निवासी शैलेंद्र कुमार और शिव दुर्गा विहार निवासी राजेश कुमार शर्मा, अजय कुमार शर्मा व सुमित को पकड़ा।इसी रात एमवीएन चौक पर चार युवक झगड़ते मिले। पुलिस ने सेक्टर-18 ओल्ड फरीदाबाद निवासी भविष्य गोयल, दिल्ली के असोला फतेहपुर बेरी निवासी हिमांशु और हरगोविंद एन्क्लेव निवासी रजत व पंकज को काबू किया। मानव रचना यूनिवर्सिटी के गेट नंबर-1 के सामने भी दो व्यक्ति आपस में भिड़ रहे थे। पुलिस ने ग्रीनफील्ड कॉलोनी निवासी राम सागर और मेवला महाराजपुर निवासी संदीप चपराना को मौके पर पकड़ा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि चंदीला चौक, लक्कड़पुर और एमवीएन चौक के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194(2) और मानव रचना यूनिवर्सिटी के गेट के मामले में धारा 194 के तहत कार्रवाई की गई है। सभी मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।