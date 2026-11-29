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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। एसजीएम नगर निवासी विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने उनके पति राहुल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने पति के साथ ससुराल के अन्य सदस्यों पर भी प्रताड़ित करने और उनकी दोनों नाबालिग बेटियों को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में फिलहाल पति के खिलाफ ही आरोपों की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई है।पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 27 नवंबर 2020 को देहरादून निवासी राहुल से हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि शादी के करीब एक साल बाद राहुल के दूसरी महिला से संबंध हो गए। इस बात का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाने लगा। महिला ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।शिकायत के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को उनके देवर और नंदोई दोनों बेटियों को अपने साथ ले जाने लगे। विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हुए तो दोनों बच्चियों को लेकर चले गए। आरोप है कि पुलिस या अदालत जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने बेटियों को वापस दिलाने और अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत की जांच और काउंसलिंग के बाद पति राहुल के खिलाफ 29 नवंबर को एसजीएम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।