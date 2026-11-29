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- गणपत अरोड़ा, शिक्षक, राजकीय विद्यालय मिल्हाड कॉलोनी

विद्यार्थियों को गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखने की आदत डालनी चाहिए। पढ़ाई में हर सवाल का जवाब पहली बार में सही मिलना जरूरी नहीं है। कई बार गलतियां ही सही रास्ते तक पहुंचने का अवसर देती हैं। शिक्षक और अभिभावक बच्चों को डांटने के बजाय उनकी जिज्ञासा बढ़ाएं और प्रयासों की सराहना करें। नियमित अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास से कठिन विषय भी आसान हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को समझकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। इससे उनमें सीखने की क्षमता बढ़ने के साथ निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने का कौशल भी विकसित होता है। असफल प्रयासों से निराश होने के बजाय उनसे मिली सीख को आगे बढ़ने का आधार बनाएं।