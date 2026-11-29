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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम अपडेट नहीं हो रहा है। लोग वाहन बेचने के बाद उसकी चाबी और कागजात नए खरीदार को सौंप देते हैं, लेकिन आरसी में नाम बदलवाने की प्रक्रिया अधूरी छोड़ देते हैं। ऐसे में वाहन किसी दूसरे व्यक्ति के पास दौड़ता रहता है, जबकि रिकॉर्ड में मालिक कोई और होता है।यातायात पुलिस के जनवरी से अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, वाहन हस्तांतरण की सूचना निर्धारित समय में नहीं देने के 419 मामले सामने आए हैं। जनवरी और फरवरी में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। मार्च में एक मामला आया, जबकि अप्रैल और मई में कोई मामला नहीं था। जून में अचानक 415 मामले दर्ज हुए। जुलाई में एक और अगस्त में दो मामले सामने आए। नियम के अनुसार, वाहन बेचने के बाद पुराने मालिक और नए खरीदार को तय प्रक्रिया के तहत इसकी सूचना देकर पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में नाम बदलवाना होता है। रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर चालान, विवाद या दुर्घटना की स्थिति में पुराने मालिक को परेशानी हो सकती है।ट्रैफिक एसएचओ अनोज कुमार ने बताया कि वाहन बेचने के बाद उसका मालिकाना हक नए खरीदार के नाम ट्रांसफर कराना जरूरी है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि दस्तावेज समय पर अपडेट रहें और भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।