उभरते खिलाड़ी : ओलंपिक में पदक जीतना प्रिंस का लक्ष्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:44 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 06:44 PM IST
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छांयसा निवासी प्रिंस ने कुश्ती की मैट पर कदम रखते ही भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देख लिया था। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह पिछले चार साल से रोजाना चार से पांच घंटे अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला और राज्य स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की है। जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भी वह रजत पदक अपने नाम कर चुके हैं। प्रिंस का कहना है कि उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और ओलंपिक में पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाना है। इसके लिए वह नियमित अभ्यास के साथ अपनी तकनीक और खेल कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अब उनकी नजर आगामी हरियाणा ओलंपिक और खेल महाकुंभ पर है। इन प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
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