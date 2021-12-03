Faridabad News: बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर

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ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हादसा स्थल से लेकर सेक्टर-आठ स्थित अस्पताल तक जाने वाले रास्ते के प्रत्येक कट पर रात भर तैनात रहे। पुलिसकर्मियों ने रास्ते में यातायात को नियंत्रित करते हुए एंबुलेंस के लिए रास्ता पूरी तरह से खाली कराया, ताकि बच्ची को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस दौरान एसीपी रवि ने मौके पर मौजूद पुलिस टीम के साथ समन्वय करते हुए एंबुलेंस को घटनास्थल से तत्काल रवाना कराया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते एंबुलेंस को रास्ते में कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। संवाद