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Faridabad News: सिद्धदाता आश्रम में हुई गोवर्धन पूजा

Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:52 AM IST
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Govardhan Puja held at Siddhadata Ashram
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सेक्टर-44 स्थित श्री लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम (श्री सिद्धदाता आश्रम) में गोवर्धन पूजा श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु आश्रम पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप का विधि-विधान से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दिव्यधाम के अधिपति स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज ने गोवर्धन स्वरूप का पूजन कर श्रद्धालुओं को पर्व का धार्मिक महत्व बताया। पूजा के दौरान आश्रम परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे गूंजते रहे। स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया।
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