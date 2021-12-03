Faridabad News: बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:01 AM IST
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सिही गांव में बोरवेल में गिरी थी नेहा,
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सिही गांव में रविवार शाम खुले बोरवेल में गिरी नेहा को 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका। सोमवार सुबह करीब 3 बजकर 55 मिनट पर बचाव दल बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल सका। उस समय उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बच्ची को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सोमवार सुबह शव को परिजनों को सौंप दिया।
मृतक नेहा के पिता रामदीन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं। वह कई वर्षों से परिवार के साथ सिही गांव में रह रहे हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी बेटी नेहा रविवार शाम को खेलते हुए निगम के अधिकार क्षेत्र वाले प्लॉट में बोरवेल के अंदर गिर गई। बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए हरियाणा पुलिस, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ), नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें रातभर मौके पर जुटी रहीं। एनडीआरएफ अधिकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9 बजे टीम गाजियाबाद से घटनास्थल पर पहुंची। उस समय तक अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई थीं।
15 साल पहले बंद किया गया था बोरवेल
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि करीब 15 साल पहले बोरवेल को ढक्कन लगाकर बंद किया गया था। हालांकि, ढक्कन हटने की जानकारी नगर निगम को नहीं मिली थी। वहीं दूसरी ओर बच्ची की मौत के बाद सेक्टर-8 के लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सिही गांव में रविवार शाम खुले बोरवेल में गिरी नेहा को 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका। सोमवार सुबह करीब 3 बजकर 55 मिनट पर बचाव दल बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल सका। उस समय उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बच्ची को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद सोमवार सुबह शव को परिजनों को सौंप दिया।
मृतक नेहा के पिता रामदीन मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं। वह कई वर्षों से परिवार के साथ सिही गांव में रह रहे हैं और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनकी बेटी नेहा रविवार शाम को खेलते हुए निगम के अधिकार क्षेत्र वाले प्लॉट में बोरवेल के अंदर गिर गई। बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए हरियाणा पुलिस, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ), स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ), नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें रातभर मौके पर जुटी रहीं। एनडीआरएफ अधिकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 9 बजे टीम गाजियाबाद से घटनास्थल पर पहुंची। उस समय तक अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई थीं।
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15 साल पहले बंद किया गया था बोरवेल
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि करीब 15 साल पहले बोरवेल को ढक्कन लगाकर बंद किया गया था। हालांकि, ढक्कन हटने की जानकारी नगर निगम को नहीं मिली थी। वहीं दूसरी ओर बच्ची की मौत के बाद सेक्टर-8 के लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी है।
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