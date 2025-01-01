गणेश महोत्सव राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने का अवसर : मुख्यमंत्री

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद । सेक्टर-12 स्थित सेंट्रल पार्क लॉन एवं बैंक्वेट में मंगलवार को आयोजित गणेश महोत्सव में ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और लेडी गवर्नर मित्रा घोष ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता होने के साथ जीवन में सकारात्मक सोच और संयम का संदेश देते हैं। गणेश जी का स्वरूप हमें सिखाता है कि जिसने अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती।उन्होंने कहा कि गणेश महोत्सव केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है। यह समाज को जोड़ने, युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने का अवसर भी है। ऐसे धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान गणेश सभी के जीवन से विघ्न दूर करें और प्रदेशवासियों को सुख, शांति, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, एकता और सद्भाव की भावना मजबूत होती है।समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आयोजकों, कलाकारों और श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।