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Faridabad News: तीन लोगों से 7.62 लाख की साइबर ठगी

Mon, 16 Nov 2026 12:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:22 AM IST
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Fraud committed against three people
फरीदाबाद। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से तीन लोगों के खातों से 7 लाख 62 हजार 840 रुपये निकाल लिए। साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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एनआईटी निवासी हिना जुनेजा का 5 नवंबर को रात्रि ड्यूटी में फोन हैक हो गया। उनके खाते से 10 बार में 10-10 हजार रुपये निकल गए। ग्रीन फील्ड कॉलोनी के 68 वर्षीय बुजुर्ग को 12 नवंबर को वॉट्सएप पर गैस बिल अपडेट न करने का संदेश मिला। एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद उनके आधार कार्ड से 4.95 लाख रुपये ठगे गए। सीकरी निवासी पदम बहादुर के खाते से 12 नवंबर को बिना ओटीपी साझा किए 1,67,840 रुपये ठगे गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि तीनों मामलों में धारा 318(4) बीएनएस के तहत जांच शुरू हुई है। संवाद
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