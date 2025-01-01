Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Floods in Bihar disrupt Chhath Puja budget

Faridabad News: बिहार की बाढ़ ने बिगाड़ा छठ पूजा का बजट

Wed, 11 Nov 2026 12:47 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Floods in Bihar disrupt Chhath Puja budget
दउरा की खरीदारी करते लोग। संवाद
महंगे हुए सूप-दउरा, जिले में बिहार से होती है सबसे अधिक आपूर्ति
विज्ञापन


गौरव मिश्रा

फरीदाबाद। छठ की तैयारियों के बीच इस बार पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान काफी महंगे हो गए हैं। बिहार में आई बाढ़ का असर फरीदाबाद के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। सूप और दउरा के दाम पिछले साल के मुकाबले करीब 35 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

दुकानदारों ने बताया कि जिले में सूप और दउरा की सबसे अधिक आपूर्ति बिहार से होती है। बिहार के अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग आकार के दउरा और सूप की मांग होती है। इस बार वहां बाढ़ के कारण जरूरत के अनुसार सामान तैयार नहीं हो पाया। इससे बाजार में मांग के मुकाबले आपूर्ति कम हो गई है। पीछे से ही सामान महंगे दामों पर मिल रहा है। ऐसे में दुकानदारों को भी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हालांकि दाम बढ़ने से बिक्री पर असर नहीं पड़ा है।
विज्ञापन





50 रुपये वाला दउरा अब 90 रुपये तक पहुंचा

बाजार में 100 रुपये वाला दउरा 150 रुपये, 150 रुपये वाला 200 रुपये और 200 से 225 रुपये वाला दउरा 250 से 300 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह 100 रुपये में मिलने वाला सूप अब 150 रुपये और 130 रुपये वाला सूप करीब 200 रुपये में मिल रहा है। सजावटी सूप और दउरा की कीमत डिजाइन और आकार के हिसाब से और अधिक है।
विज्ञापन
विज्ञापन



बातचीत

माल पीछे से कम आ रहा है, इसके कारण दाम बढ़े हैं। हालांकि छठी माई की कृपा से बिक्री प्रभावित नहीं हुई है। - प्रमोद, सूप-दाउरा विक्रेता

पिछले साल के मुकाबले इस साल दाम बढ़े हैं। आज ही दुकान लगाई है, अब देखते हैं कि कैसी बिक्री होगी। - शिवराम, सूप-दाउरा विक्रेता

त्योहार के दौरान कई चीजों की मांग बढ़ने के कारण वह महंगी होती हैं। वही छठ से फल भी महंगे हो गए हैं । - राजू, फल विक्रेता

पिछले साल के मुकाबले इस बार दाम काफी बढ़े हैं, पर छठ के इस त्योहार पर श्रद्धालु खरीदारी तो करेंगे ही। - रविंद्र, खरीदार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed