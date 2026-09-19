Faridabad News: एनआईटी-1 में मकान की पहली मंजिल पर लगी आग
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:56 PM IST
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कमरे में रखा सामान जलकर राख, हादसे में कोई हताहत नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनआईटी-1 में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
केवल शर्मा और उनकी बहन दोनों इसी मकान में रहते हैं। उनकी बहन ने बताया कि केवल शर्मा सुबह मंदिर में पूजा करने और कपड़ों पर प्रेस करने के बाद ड्यूटी पर चले गए थे। आशंका है कि पूजा का दीपक या प्रेस चालू रह जाने के कारण आग लगी हो सकती है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। आग के कारण पूरी मंजिल में धुआं भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। फायर अधिकारी सुखवीर ने बताया कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के मकानों तक फैलने से बच गई। आग लगने के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनआईटी-1 में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे तीन मंजिला मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
केवल शर्मा और उनकी बहन दोनों इसी मकान में रहते हैं। उनकी बहन ने बताया कि केवल शर्मा सुबह मंदिर में पूजा करने और कपड़ों पर प्रेस करने के बाद ड्यूटी पर चले गए थे। आशंका है कि पूजा का दीपक या प्रेस चालू रह जाने के कारण आग लगी हो सकती है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। आग के कारण पूरी मंजिल में धुआं भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। फायर अधिकारी सुखवीर ने बताया कि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के मकानों तक फैलने से बच गई। आग लगने के स्पष्ट कारण का पता लगाया जा रहा है।
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