Faridabad News: महिला पर हमला करने के मामले में पति और दो बेटों पर प्राथमिकी दर्ज

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घटना के बाद आरोपी घायल अवस्था में पीड़िता को अस्पताल छोड़कर भाग गए। अब नागरिक अस्पताल से एक्स-रे रिपोर्ट आने और फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर थाना सेक्टर-58 पुलिस ने पति और दोनों बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दी गई शिकायत में 45 वर्षीय साहिना ने बताया कि उनके तीन बेटे और एक बेटी है। आरोप है कि उनके पति तैयब काफी समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। गत 2-3 अक्तूबर की दरमियानी रात करीब ढाई बजे जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब पति तैयब और दो बेटों प्रवेज व अरहान ने उन्हें जगाया और पैसों का हिसाब मांगने लगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो बेटे प्रवेज ने उनकी कमर में लाठी मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इसके बाद अरहान बाहर से दूसरा डंडा ले आया और तीनों ने मिलकर उनके हाथ-पैरों पर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शुरुआती मेडिकल में पांच चोटें दर्ज की गई थीं। एक्स-रे रिपोर्ट में दाएं हाथ, बाएं पैर और बाएं पंजे में गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर आरोपी पति तैयब और दोनों बेटों प्रवेज व अरहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। संवाद

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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की दीप कॉलोनी में पारिवारिक कलह के चलते पति और उसके दो बेटों ने मिलकर अपनी ही पत्नी व मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला के हाथ, पैर और कलाई की हड्डियां टूट गईं।