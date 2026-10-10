फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   FIR registered against husband and mother-in-law for dowry harassment.

Faridabad News: दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति और सास पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 05:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:47 PM IST
विज्ञापन
FIR registered against husband and mother-in-law for dowry harassment.
पलवल। कैंप थाना क्षेत्र की न्यू कॉलोनी निवासी विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
विज्ञापन

कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के अनुसार, शशि बाला उर्फ साक्षी ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2025 को अंकित के साथ हुई थी। शादी में मायके पक्ष ने 1.11 लाख रुपये नकद, फ्रिज, कूलर, टीवी, फर्नीचर, सोने-चांदी के आभूषण और कपड़े सहित अन्य सामान दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद पति अंकित और सास विजय उससे अतिरिक्त रुपये लाने की मांग करते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी। पीड़िता के अनुसार, ससुराल पक्ष ने उसे घर से निकाल दिया था। समझौते के बाद वह दोबारा ससुराल पहुंची, लेकिन कथित प्रताड़ना जारी रही। करवाचौथ का सामान लेकर पहुंचे मायके वालों के साथ भी विवाद हुआ। इसके बाद उसका भाई उसे अपने घर ले गया। महिला सेल में दोनों पक्षों की तीन बार काउंसलिंग कराई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद बुधवार को पुलिस ने पति और सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें