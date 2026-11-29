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फरीदाबाद। दशहरा ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में फाइटर क्लब फरीदाबाद ने ठाकुर इलेवन को 42 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइटर क्लब ने 16 ओवर में आठ विकेट पर 176 रन बनाए। मुन्ना ने 67, कप्तान नरेंद्र ने 25 और विशाल वर्मा ने 16 रन बनाए। ठाकुर इलेवन की ओर से महेंद्र सिंह मनराल ने चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ठाकुर इलेवन की टीम 13.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई। दीपक लखानी ने 42 और मोहित भंडारी ने नाबाद 34 रन बनाए। फाइटर क्लब की ओर से अरबाज अली और विशाल वर्मा ने तीन-तीन, जबकि आकाश तिवारी ने दो विकेट हासिल किए। 67 रन बनाने वाले मुन्ना को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद