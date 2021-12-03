Faridabad News: निगम के सफाई अभियान से भी कूड़े से नहीं मिल रही निजात
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:19 AM IST
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24 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की 24 दिन से चल रही हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कूड़ा उठाने के लिए निगम की ओर से अभियान चलाए जाने के बावजूद लोगों को गंदगी से राहत नहीं मिल पा रही है। शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हालात यह हैं कि नगर निगम मुख्यालय परिसर भी गंदगी से अछूता नहीं है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नियमित रूप से कूड़ा उठाने का काम प्रभावित हो रहा है। निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सफाई अभियान शुरू किया है, लेकिन शहर में रोजाना निकलने वाले कूड़े की मात्रा के मुकाबले यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। कई इलाकों में कई दिनों से कूड़ा नहीं उठने के कारण सड़क किनारे और खाली स्थानों पर कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं।बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। कूड़े के ढेर में पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को नाक बंद कर सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक कूड़ा जमा रहने से मच्छर और मक्खियां बढ़ेंगी, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो सकता है।
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सरकार और यूनियन के बीच नहीं बनी सहमति
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने को लेकर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कूड़ा उठाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, हड़ताल लंबी खिंचने से शहर की सफाई व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण सभी इलाकों तक नियमित सफाई नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में शहरवासियों की नजर अब सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। लोगों का कहना है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो गंदगी की समस्या और गंभीर हो सकती है।
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हर रोज शहर से कूड़ा उठाने की कार्रवाई चल रही है। इससे काफी सुधार नजर आ रहा है। उम्मीद है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जल्द खत्म होगी। - प्रवीण जोशी, मेयर, फरीदाबाद
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जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। 30 अगस्त को यूनियन की रोहतक में बैठक होगी। इसमें आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। - बलवीर बालगुहेर, जिलाध्यक्ष, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की 24 दिन से चल रही हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कूड़ा उठाने के लिए निगम की ओर से अभियान चलाए जाने के बावजूद लोगों को गंदगी से राहत नहीं मिल पा रही है। शहर की प्रमुख सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हालात यह हैं कि नगर निगम मुख्यालय परिसर भी गंदगी से अछूता नहीं है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नियमित रूप से कूड़ा उठाने का काम प्रभावित हो रहा है। निगम प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सफाई अभियान शुरू किया है, लेकिन शहर में रोजाना निकलने वाले कूड़े की मात्रा के मुकाबले यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। कई इलाकों में कई दिनों से कूड़ा नहीं उठने के कारण सड़क किनारे और खाली स्थानों पर कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं।बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। कूड़े के ढेर में पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को नाक बंद कर सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। लोगों को आशंका है कि लंबे समय तक कूड़ा जमा रहने से मच्छर और मक्खियां बढ़ेंगी, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो सकता है।
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सरकार और यूनियन के बीच नहीं बनी सहमति
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने को लेकर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कूड़ा उठाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, हड़ताल लंबी खिंचने से शहर की सफाई व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। नगर निगम की ओर से कूड़ा उठाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण सभी इलाकों तक नियमित सफाई नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में शहरवासियों की नजर अब सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है। लोगों का कहना है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो गंदगी की समस्या और गंभीर हो सकती है।
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हर रोज शहर से कूड़ा उठाने की कार्रवाई चल रही है। इससे काफी सुधार नजर आ रहा है। उम्मीद है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जल्द खत्म होगी। - प्रवीण जोशी, मेयर, फरीदाबाद
जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। 30 अगस्त को यूनियन की रोहतक में बैठक होगी। इसमें आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। - बलवीर बालगुहेर, जिलाध्यक्ष, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा