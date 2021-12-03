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Faridabad News: कर्मचारियों ने मंत्री के कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

Thu, 03 Sep 2026 12:27 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:27 AM IST
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Employees staged a protest outside the minister's office.
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में बुधवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले कर्मचारी ओल्ड फरीदाबाद की अनाज मंडी में एकत्रित हुए, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के महासचिव जरनैल सिंह ने की। वहीं, मंच का संचालन सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करतार सिंह जागलान ने किया।


कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हुए समझौते को लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और नगर निगमों, नगर पालिकाओं व परिषदों में ठेका प्रथा बंद करने की मांग की। इसके बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए मंत्री के कार्यालय पहुंचे और उनके निजी सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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