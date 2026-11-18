विज्ञापन

सदर थाना क्षेत्र के गांव दुर्गापुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।सदर थाना प्रभारी रवि कुमार के अनुसार, गांव निवासी सनुज रावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार को हुए झगड़े की शिकायत पहले ही पुलिस को दी गई थी। आरोप है कि अगले दिन सुबह करीब सात बजे नैम सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने घर के सामने इकट्ठा होकर उन पर हमला कर दिया। हमले में सनुज, उसके छोटे भाई, पिता, पत्नी और मां को चोटें आई हैं। छोटे भाई के चेहरे पर गंभीर चोट आई और सिर में फ्रैक्चर पाया गया है।पुलिस ने मंगलवार को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।