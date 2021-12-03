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फरीदाबाद। डिस्कवरी चौक पर गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने डिलीवरी कर्मी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में विकास के सिर में फ्रैक्चर हो गया। बीपीटीपी थाना पुलिस ने 22 नवंबर को अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह शिकायत चार नवंबर को हुए हादसे के 18 दिन बाद दर्ज हुई। विकास डिलीवरी देने जा रहे थे, तभी गलत दिशा से आए बाइक चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारी। इससे विकास सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने शुरुआत में उन्हें बयान देने के लिए अनफिट बताया, पर डिस्चार्ज समरी में सिर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल दस्तावेज के आधार पर जांच शुरू की है। संवाद