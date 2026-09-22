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प्रेमी संग की कोर्ट मैरिज: परिजनों पर घर में घुसकर हमला, हाथ-पैर में फ्रैक्चर, 15-20 लोगों पर हमले का आरोप

Tue, 22 Sep 2026 05:01 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: Akash Dubey Updated Tue, 22 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

युवती की कोर्ट मैरिज से नाराज मामा पर परिवार पर हमले का आरोप है। 4-5 लोगों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर है। पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच जांच का आश्वासन दिया है।

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Court marriage with lover Family members attacked after intruders barged into house
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI generated

विस्तार
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फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में युवती के प्रेमी के साथ घर से जाने और कोर्ट मैरिज करने से नाराज उसके मामा पर परिवार के लोगों पर हमला कराने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शनिवार रात 15-20 लोग घर में घुस आए और डंडे, रॉड, कुल्हाड़ी व फरसे से हमला कर दिया। मारपीट में 4-5 लोगों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर होने का आरोप है। भूपानी थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिवार मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने का आश्वासन दिया है।

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पीड़ित राजा के अनुसार, उसकी पत्नी, छोटे भाई, उसकी पत्नी व माता-पिता घर पर थे। इसी दौरान अर्जुन पहलवान, राकेश पहलवान, जितेंद्र पहलवान, मुकेश, विवेक, अभिषेक समेत करीब 15-20 लोग पहुंचे और घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने डंडे और रॉड से हमला किया। कुछ लोगों पर कुल्हाड़ी फरसे से वार करने का भी आरोप है।

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परिवार के अनुसार, युवती और राजा के भतीजे के बीच करीब 3-4 साल से प्रेम संबंध था। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन युवती के मामा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। युवती और युवक घर से जाने के बाद अभी अपने घर नहीं लौटे हैं। दोनों ने बाहर रहकर कोर्ट मैरिज कर ली है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवती के मामा ने अन्य लोगों को बुलाकर उनके घर पर हमला कराया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत सुनकर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। 

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