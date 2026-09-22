प्रेमी संग की कोर्ट मैरिज: परिजनों पर घर में घुसकर हमला, हाथ-पैर में फ्रैक्चर, 15-20 लोगों पर हमले का आरोप

फरीदाबाद के भूपानी थाना क्षेत्र में युवती के प्रेमी के साथ घर से जाने और कोर्ट मैरिज करने से नाराज उसके मामा पर परिवार के लोगों पर हमला कराने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शनिवार रात 15-20 लोग घर में घुस आए और डंडे, रॉड, कुल्हाड़ी व फरसे से हमला कर दिया। मारपीट में 4-5 लोगों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर होने का आरोप है। भूपानी थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिवार मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने का आश्वासन दिया है।

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