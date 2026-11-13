Faridabad News: सीवर लाइनों की सफाई के लिए मशीन किराए पर लेना निगम
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:37 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:37 PM IST
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फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 से 89 तक रहने वाले लोगों को सीवर ओवरफ्लो और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने सीवर लाइनों की सफाई के लिए सुपर सकर मशीन किराये पर लेने की योजना तैयार की है। इस पर प्राधिकरण करीब 4.20 लाख रुपये खर्च करेगा। मशीन को 60 दिन के लिए किराये पर लिया जाएगा। हाल ही में मंत्री राजेश नागर ने एफएमडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें ग्रेटर फरीदाबाद की कई आरडब्ल्यूए के प्रधानों ने सीवर ओवरफ्लो और जाम की समस्या उठाई थी। एफएमडीए के कार्यकारी अभियंता ओमदत्त का कहना है कि ग्रेटर फरीदाबाद में सीवर लाइनों की सफाई के लिए योजना तैयार की गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द काम शुरू करा दिया जाएगा। ब्यूरो
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