फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Consignment of liquor seized at a checkpoint on the Yamuna bridge; two smugglers arrested

Faridabad News: यमुना पुल पर नाकाबंदी में पकड़ी शराब की खेप, दो तस्कर गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 12:56 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Consignment of liquor seized at a checkpoint on the Yamuna bridge; two smugglers arrested
दिल्ली से अंग्रेजी शराब की 84 बोतलें लेकर अलीगढ़ जा रहे थे आरोपी, वाहन जब्त
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। छांयसा थाना पुलिस की इंटर स्टेट नाका टीम ने मोहना-बागपुर रोड पर यमुना पुल के पास अवैध शराब की तस्करी में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अलीगढ़ के गांव ऐदलपुर निवासी सौरव चौधरी और मालीपुरा निवासी यश पाठक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी से अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 84 बोतलें बरामद की हैं। शराब तस्करी में इस्तेमाल गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।


पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार टीम यमुना पुल पार मोहना-बागपुर रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान यमुना पुल की तरफ से काले रंग की गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलीं। गाड़ी में सवार दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
विज्ञापन




पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे दिल्ली से शराब खरीदकर अलीगढ़ ले जा रहे थे। गाड़ी चालक एवं मालिक सौरव से शराब के परिवहन का लाइसेंस और परमिट मांगा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ छांयसा थाना में हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed