विज्ञापन

फरीदाबाद। योगाचार्य देवराज आर्य ने ठारुराम कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बल्लभगढ़ में निशुल्क एक दिवसीय योग चिकित्सा शिविर लगाया। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराया गया। भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, शीतली, भ्रामरी के साथ कटी चक्रासन, पादहस्तासन और उत्कटासन सिखाए गए। योगाचार्य ने वृक्षासन की विधि और लाभ बताते हुए कहा कि इससे शरीर का संतुलन, एकाग्रता और पैरों की मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है। उन्होंने नियमित योग करने और अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। संवाद