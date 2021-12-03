Faridabad News: निगम मुख्यालय में चला सफाई अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:11 AM IST
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अर्थमूवर मशीन की सहायता से हटाया गया कचरा
फरीदाबाद। नगर निगम मुख्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को अर्थमूवर मशीन की सहायता से एकत्रित किया गया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिये निर्धारित स्थान पर भेजा गया।
सफाई अभियान के तहत निगम मुख्यालय परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया गया। जहां भी निर्माण सामग्री, मलबा पड़ा मिला, उसे अर्थमूवर मशीन से उठवाया गया। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर परिसर से बाहर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य निगम कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के साथ यहां अनावश्यक रूप से जमा कचरे को हटाना था। ब्यूरो
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फरीदाबाद। नगर निगम मुख्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को अर्थमूवर मशीन की सहायता से एकत्रित किया गया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिये निर्धारित स्थान पर भेजा गया।
सफाई अभियान के तहत निगम मुख्यालय परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया गया। जहां भी निर्माण सामग्री, मलबा पड़ा मिला, उसे अर्थमूवर मशीन से उठवाया गया। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर परिसर से बाहर भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य निगम कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के साथ यहां अनावश्यक रूप से जमा कचरे को हटाना था। ब्यूरो
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