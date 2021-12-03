{"_id":"6ac94903f2e1250ce90277b1","slug":"city-bus-service-remained-suspended-for-the-third-consecutive-day-preparations-underway-to-operate-10-roadways-buses-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-82283-2026-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: तीसरे दिन भी ठप रही सिटी बस सेवा, रोडवेज की 10 बसें चलाने की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: तीसरे दिन भी ठप रही सिटी बस सेवा, रोडवेज की 10 बसें चलाने की तैयारी

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 10 Oct 2026 01:35 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 01:35 AM IST

विज्ञापन







Link Copied

