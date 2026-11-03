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Faridabad News: ताज एक्सप्रेस के संचालन में बदलाव

Tue, 03 Nov 2026 11:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:58 PM IST
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Changes to the operation of the Taj Express
फरीदाबाद। ताज एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बदलाव किया है। ट्रेन नंबर 12280 और 12279 अब नई दिल्ली की जगह हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से संचालित होंगी। नई समय-सारणी के अनुसार 12280 ताज एक्सप्रेस निजामुद्दीन से सुबह 7:05 बजे रवाना होकर 7:21 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी। दो मिनट ठहराव के बाद 7:23 बजे आगरा के लिए रवाना होगी। वापसी में 12279 झांसी से दोपहर 3:10 बजे चलकर रात 8:45 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अजय माइकल ने बताया कि टर्मिनल स्टेशन और समय में बदलाव नई समय-सारणी के तहत किया गया है। संवाद
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