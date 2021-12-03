Faridabad News: प्लाॅट पर कब्जे की नीयत से चहारदीवारी तोड़ी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:46 AM IST
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जबरन घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप, डबुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पाली गांव में 200 वर्ग गज प्लाॅट पर कब्जे की नीयत से व्यक्ति पर चहारदीवारी तोड़ने और बिजली मीटर समेत सीवरेज व पानी की भूमिगत पाइपलाइन उखाड़ने का आरोप है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने चेंबर और बैकयार्ड की मिट्टी भी उखाड़ दी।
घटना 13 सितंबर की है। शिकायत पर पुलिस जांच के बाद 28 सितंबर को डबुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता सुजीत कुमार मलिक की पत्नी शालिनी मलिक ने पाली क्षेत्र में 300 वर्ग गज जमीन पर मकान बनाया हुआ है। इसके साथ लगते 200 वर्ग गज प्लाॅट का सतिंदर के साथ इकरारनामा किया हुआ है। शिकायत के अनुसार, उक्त जमीन पर उनका कब्जा था। आरोप है कि 13 सितंबर को पाली निवासी प्रमोद भड़ाना ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चहारदीवारी तोड़ दी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि चहारदीवारी तोड़ने के साथ बिजली मीटर, पानी और सीवरेज की भूमिगत पाइपलाइन तथा चेंबर क्षतिग्रस्त किए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 28 सितंबर को डबुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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फरीदाबाद। पाली गांव में 200 वर्ग गज प्लाॅट पर कब्जे की नीयत से व्यक्ति पर चहारदीवारी तोड़ने और बिजली मीटर समेत सीवरेज व पानी की भूमिगत पाइपलाइन उखाड़ने का आरोप है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने चेंबर और बैकयार्ड की मिट्टी भी उखाड़ दी।
घटना 13 सितंबर की है। शिकायत पर पुलिस जांच के बाद 28 सितंबर को डबुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता सुजीत कुमार मलिक की पत्नी शालिनी मलिक ने पाली क्षेत्र में 300 वर्ग गज जमीन पर मकान बनाया हुआ है। इसके साथ लगते 200 वर्ग गज प्लाॅट का सतिंदर के साथ इकरारनामा किया हुआ है। शिकायत के अनुसार, उक्त जमीन पर उनका कब्जा था। आरोप है कि 13 सितंबर को पाली निवासी प्रमोद भड़ाना ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चहारदीवारी तोड़ दी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में आरोप लगाया कि चहारदीवारी तोड़ने के साथ बिजली मीटर, पानी और सीवरेज की भूमिगत पाइपलाइन तथा चेंबर क्षतिग्रस्त किए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 28 सितंबर को डबुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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