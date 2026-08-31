Faridabad News: आगरा नहर के किनारे मिला शव

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बल्लभगढ़। सेक्टर-29 बाईपास रोड स्थित आगरा नहर के किनारे रविवार रात को शव मिलने का मामला सामने आया है। शव काफी पुराना और खराब हालत में था। सूचना मिलने पर थाना सेक्टर 31 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार शव पर कोई कपड़ा नहीं था। हालत खराब होने के कारण मौके पर उसकी पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि शव महिला का है या पुरुष का। पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय जांच के बाद स्थिति साफ होने की उम्मीद है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड खंगालकर शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है। संवाद