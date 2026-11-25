संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर थाना क्षेत्र की तिरखा कॉलोनी में बुधवार सुबह 25 वर्षीय ऑटो चालक अभिषेक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। तिरखा कॉलोनी की गली नंबर छह निवासी अभिषेक ऑटो चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। वह अपने पिता राजेश और दो भाइयों मनीष व प्रिंस के साथ रहते थे। करीब दो साल पहले उनकी शादी सीता के साथ हुई थी। उनका एक बेटा भी है। परिजनों के अनुसार, उनकी पत्नी पिछले दो महीने से बिहार स्थित अपने मायके में रह रही थी।मंगलवार रात अभिषेक खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए थे। बुधवार सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने उन्हें आवाज लगाई। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो अभिषेक की हालत गंभीर थी। परिजन उन्हें तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।