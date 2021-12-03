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Faridabad News: प्लॉट पर कब्जे का प्रयास, 50 लाख रुपये मांगने का आरोप

Mon, 16 Nov 2026 12:04 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:04 AM IST
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Attempt to take possession of a plot; allegation of demanding Rs 50 lakh
फरीदाबाद। भारत कॉलोनी में प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और मालिक से 50 लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है। शंकर कॉलोनी निवासी चंद्रप्रकाश की शिकायत पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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आरोप है कि कुछ लोगों ने ताला तोड़कर, नाम मिटाकर कब्जे का प्रयास किया और विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। चंद्रप्रकाश ने युद्धवीर, निशांत उर्फ संजू यादव, लाल सिंह चंदेला और मदन लाल पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 50 लाख रुपये मांगे थे। रकम न देने पर उन्होंने कब्जे की कोशिश की। तीन महीने पहले भी इसी प्लॉट पर कब्जे का प्रयास हुआ था, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शिकायतकर्ता अब पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। संवाद
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