Faridabad News: मोबाइल छीनने वाला आरोपी पकड़ा

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फरीदाबाद। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र में महिला से मोबाइल फोन छीनने के मामले में अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने हरजीत निवासी गांव जैतपुर, बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली को पकड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार विनय नगर निवासी महिला ने शिकायत दी थी कि 28 अगस्त की रात करीब नौ बजे वह बच्चों के साथ सेक्टर-37 से घर जा रही थी। सेक्टर-37 कट के पास नए पुल पर पहुंचने पर बाइक सवार युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए वारदात की थी। उसके खिलाफ दिल्ली में भी स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। संवाद