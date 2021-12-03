Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   A protest will be held at the Deputy Commissioner's office to demand the release of teacher leaders.

Faridabad News: उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर अध्यापक नेताओं की रिहाई की मांग की जाएगी

Mon, 16 Nov 2026 12:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
A protest will be held at the Deputy Commissioner's office to demand the release of teacher leaders.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

फरीदाबाद। अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध और उनकी मांगों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा की जिला कमेटी सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार अध्यापक नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की जाएगी। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, जिला प्रधान करतार सिंह और जिला सचिव बलबीर सिंह बालवीर ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कुरुक्षेत्र में मॉक संसद से पहले अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा कि सरकार को गिरफ्तारियों के माध्यम से अध्यापकों की आवाज दबाने के बजाय बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संघ नेताओं ने गिरफ्तार अध्यापक नेताओं को तुरंत रिहा करने, नियमितीकरण के दावे खारिज करने वाले प्रतिकूल स्पीकिंग ऑर्डर रद्द करने और अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया संबंधित नीतियों की पात्रता और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को न्याय दिलाने के लिए संघ उनके साथ खड़ा है। साथ ही सभी विभागीय संगठनों और कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed