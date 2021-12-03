Faridabad News: अदालतों में नेटवर्क सिस्टम लगाया जाएगा

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इससे नई अदालतों में कंप्यूटर और अन्य डिजिटल न्यायिक सेवाओं के संचालन के लिए नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। टेंडर में लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम उपलब्ध कराने के कार्य पर 2 लाख 87 हजार 220 रुपये का प्रावधान किया गया है। काम पूरा करने के लिए एजेंसी को 90 दिन का समय दिया गया है। कार्य के लिए दो कवर में तकनीकी दस्तावेज और वित्तीय बोली जमा करनी होगी। ब्यूरो