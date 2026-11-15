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Faridabad News: एडोर समृद्धि सोसाइटी में छठ पूजा पर दिखी आस्था और एकजुटता की झलक

Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
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A glimpse of faith and unity seen during Chhath Puja at Adore Samriddhi Society
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सेक्टर-89 स्थित एडोर समृद्धि सोसाइटी में रविवार को छठ महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सोसाइटी परिसर में बनाए गए छठ घाट पर व्रतियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की। शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। छठी मईया के पारंपरिक गीतों और जयकारों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया।


इस आयोजन में सोसाइटी के पूर्वांचल मूल के परिवारों के साथ अन्य निवासियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा की तैयारियां कीं और एक-दूसरे का सहयोग किया। इस दौरान निगम पार्षद संजीव कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने व्रतियों से आशीर्वाद लिया और छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। सोसाइटी निवासियों ने कहा कि इस तरह के सामूहिक आयोजन विभिन्न परिवारों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं और नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति व परंपराओं से जोड़ते हैं। सोसाइटी में आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा होगा और श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद वितरित किया जाएगा।
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