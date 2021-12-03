Faridabad News: बिजली शिकायतों पर सुनवाई के लिए लगेगी अदालत
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 29 सितंबर को शहर में उपभोक्ता शिकायत निवारण न्यायाधिकरण की सुनवाई होगी। सेक्टर-23 स्थित एसई (ऑपरेशन) कार्यालय में दोपहर 12 बजे अधीक्षक अभियंता अमित कंबोज की अध्यक्षता में गलत बिलिंग, रीडिंग, कनेक्शन, मीटर और वोल्टेज संबंधी सभी शिकायतें सुनी जाएंगी। सेक्टर-15ए ओल्ड फरीदाबाद स्थित परिचालन मंडल कार्यालय में सुबह 11 बजे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र अत्री 50 हजार रुपये तक के मामलों की सुनवाई करेंगे। सेक्टर-6 बल्लभगढ़ स्थित परिचालन मंडल कार्यालय में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यकारी अभियंता संजय मंगला 50 हजार रुपये तक की शिकायतें सुनेंगे। तीनों जगह कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उपभोक्ताओं को सत्यापित फॉर्म के साथ शिकायत का विस्तृत विवरण देना होगा।
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फरीदाबाद। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 29 सितंबर को शहर में उपभोक्ता शिकायत निवारण न्यायाधिकरण की सुनवाई होगी। सेक्टर-23 स्थित एसई (ऑपरेशन) कार्यालय में दोपहर 12 बजे अधीक्षक अभियंता अमित कंबोज की अध्यक्षता में गलत बिलिंग, रीडिंग, कनेक्शन, मीटर और वोल्टेज संबंधी सभी शिकायतें सुनी जाएंगी। सेक्टर-15ए ओल्ड फरीदाबाद स्थित परिचालन मंडल कार्यालय में सुबह 11 बजे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र अत्री 50 हजार रुपये तक के मामलों की सुनवाई करेंगे। सेक्टर-6 बल्लभगढ़ स्थित परिचालन मंडल कार्यालय में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यकारी अभियंता संजय मंगला 50 हजार रुपये तक की शिकायतें सुनेंगे। तीनों जगह कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई नहीं होगी। उपभोक्ताओं को सत्यापित फॉर्म के साथ शिकायत का विस्तृत विवरण देना होगा।